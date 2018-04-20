|ОБСЕ: с начала года жертвой обстрелов на Донбассе стал 51 мирный житель
|20.04.2018 12:18
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С начала 2018 года в результате боевых действий на Донбассе пострадал 51 гражданский. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает
"Количество жертв между гражданского населения - 51 человек, и это только за этот год", - сообщил Хуг.
Как сообщал в течение 2017 года на Донбассе было зафиксировано 519 жертв между гражданского населения.
Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что с начала российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.
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