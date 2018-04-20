Президент РФ Владимир Путин готов к встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Лаврова, российская сторона дала американским коллегам знать, что ожидает от Трампа конкретизации предложения о встрече Фото: mid.ru По словам министра, российская сторона дала американским коллегам знать, что ожидает от Трампа конкретизации предложения о встрече. Лавров добавил, что Путин готов к переговорам с главой Белого дома.Глава МИД РФ подчеркнул, что встреча пока не готовится, но пообещал сообщить журналистам, как только будет какое-то развитие.20 марта Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила 6 апреля, что в администрации президента США не планируют отказываться от организации встречи Трампа и Путина после введения новых санкций.18 апреля Трамп сказал, что "не было никого более жесткого в отношении России", чем он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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