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Лавров заявил, что встреча Трампа и Путина пока не готовится
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20.04.2018 12:19
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Президент РФ Владимир Путин готов к встрече со своим американским
коллегой Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России
Сергей Лавров. По словам Лаврова, российская сторона
дала американским коллегам знать, что ожидает от Трампа
конкретизации предложения о встрече Фото: mid.ru По словам
министра, российская сторона дала американским коллегам знать,
что ожидает от Трампа конкретизации предложения о встрече. Лавров
добавил, что Путин готов к переговорам с главой Белого дома.Глава
МИД РФ подчеркнул, что встреча пока не готовится, но пообещал
сообщить журналистам, как только будет какое-то развитие.20 марта
Трамп во время телефонного разговора с Путиным предложил ему
ряд возможных мест для ближайшей встречи.6 апреля
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское
министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во
исполнение закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил Трамп.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс
заявила 6 апреля, что в администрации президента США не планируют
отказываться от организации встречи Трампа и Путина после введения
новых санкций.18 апреля Трамп сказал, что "не было никого
более жесткого в отношении России", чем он.
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