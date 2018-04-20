Россия использует войну на Донбассе в качестве метода постоянного оказания давления на Украину, потому обострения могут возникать регулярно.

Такое мнение высказал "" знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает

"И поскольку мы имеем дело с российскими оккупационными войсками и террористами, то, непременно, они не придерживаются абсолютно никаких правил: ни ведения войны, ни, тем более, тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске и как-то прорабатываются в нормандском формате. Это первая ситуация", - отметил знаток.

Еще одной причиной эскалации конфликта на Донбассе может стать желание России отыграться за введение новых санкций и давление Запада из-за бомбардировок в Сирии.

"Вторая ситуация заключается в том, что в Кремле сейчас определенная паника и стрессовое состояние из-за того, как Запад, в частности , начали санкционно давить на Россию. А, с другой стороны, масштабная акция по бомбардировке химических объектов в Сирии показала, что терпение Запада лопнуло и начинаются действия по сдерживанию российского агрессора, в том числе военными средствами", - поведал Богдан.

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