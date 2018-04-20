Вместе с ним в салоне находилась пассажирка, которая была травмирована

Патрульные пытались остановить водителя на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок, но он не остановился, сообщает местное издание "Галка" .

Тогда несколько экипажей правоохранителей бросились в погоню. Вскоре 43-летний священник столкнулся с грузовиком и был вынужден остановится.

Вместе с ним в салоне находилась пассажирка, которая была травмирована. Патрульные оказали ей первую медицинскую помощь. Это произошло на перекрестке улиц Галицкая - Калужское шоссе.

Водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения, алкотестер показал 1,19 промилле.

Позже издание со ссылкой на полицию сообщило, что водитель - священник из Калуша Сергей Бусел. Сейчас отец проходит пастырскую практику в Кольском церкви Святого Архистратига Михаила.