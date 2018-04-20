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В Ивано-Франковске пьяный священник на авто устроил погоню с полицейскими и врезался в грузовик
20.04.2018 12:22
В Ивано-Франковске пьяный священник на авто устроил погоню с полицейскими и врезался в грузовик
Вместе с ним в салоне находилась пассажирка, которая была травмирована
В Ивано-Франковске патрульные полицейские задержали священника, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Skoda.
В Ивано-Франковске пьяный священник на авто устроил погоню с полицейскими и врезался в грузовик Фото: из свободных источников

Патрульные пытались остановить водителя на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок, но он не остановился, сообщает местное издание "Галка" .

Тогда несколько экипажей правоохранителей бросились в погоню. Вскоре 43-летний священник столкнулся с грузовиком и был вынужден остановится.

Вместе с ним в салоне находилась пассажирка, которая была травмирована. Патрульные оказали ей первую медицинскую помощь. Это произошло на перекрестке улиц Галицкая - Калужское шоссе.

Водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения, алкотестер показал 1,19 промилле.

Позже издание со ссылкой на полицию сообщило, что водитель - священник из Калуша Сергей Бусел. Сейчас отец проходит пастырскую практику в Кольском церкви Святого Архистратига Михаила.

Напомним, что с уд на Тернопольщине освободил от уголовной ответственности священника , который еще летом, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил трех подростков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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