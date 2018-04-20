|Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из «Градов», есть потери, — штаб АТО
|20.04.2018 12:23
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Российско-оккупационные формирования за сегодняшний день уже 8 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции, используя при этом даже реактивную артиллерию.
Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
«На Донецком направлении, грубо в нарушение Минских договоренностей, боевики обстреляли позиции возле Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел начался около шести часов утра и продлился более часа», — говорится в сообщении.
За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов. В последний раз применение боевиками РСЗО «Град» в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.
Кроме того, запрещенное вооружение российско-террористические формирования сегодня применили в районе Широкино и Попасной, где осуществили обстрела из 122-мм артиллерийских систем. Минометы калибра 120-мм террористы применили близко Новотроицкого, Водяного и Широкино.
Такие действия со стороны НВФ свидетельствуют о полной заинтересованности вожаков оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать Минские договоренности, в частности по отведении тяжелой техники и вооружения от линии столкновения сторон в определенные места хранения.
Вследствие вражеского огня один украинский воин погиб, еще один был ранен. Ему оказана необходимая медицинская помощь.