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Стало известно имя соперницы Свитолиной в полуфинале турнира WTA
31.10.2019 20:33
Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич в рамках полуфинала Итогового турнира WTA
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
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