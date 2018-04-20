Проект заявления проходит обсуждение в Комитете по иностранным делам Европарламента. В начальной версии, внесенной на рассмотрение в феврале этого года, «Лаборатория Касперского» не упоминается.

Евродепутат от Польши, член консервативной партии «Право и справедливость» Анна Фотыга предложила внести в проект заявления Европарламента (ЕП) о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях Европейского союза продуктов компании — разработчика антивируса «Лаборатория Касперского». Об этом говорится в проекте документа, размещенном в базе данных ЕП, информирует svodka.net.

«Поправка 336, Анна Эльжбета​ Фотыга. Предложение о внесении поправки в резолюцию. Параграф 31-j. Призывает ЕС провести всесторонний обзор программного обеспечения, ИT- и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства и запретить те, что были подтверждены как вредоносные, такие как [продукты] «Лаборатории Касперского», — говорится в проекте документа.

Сейчас проект заявления проходит обсуждение в Комитете по иностранным делам Европарламента. В начальной версии, внесенной на рассмотрение в феврале этого года, «Лаборатория Касперского» не упоминается. Однако в проекте резолюции депутата от Эстонии Урмаса Паэта Россия уже фигурирует в свете обвинений в «кибердействиях для достижения политических, экономических целей или целей в области безопасности». В проекте заявления уточняется, что речь идет о кибератаках на инфраструктурные объекты, кибершпионаже и действиях, направленных на дезинформацию, а также об ограничении доступа к интернету. Авторы документа считают, что подобные действия со стороны России могут являться противоправными в соответствии с международным правом. При этом подчеркивается, что страны Евросоюза могут дать коллективный ответ на действия России.

Фотыга подняла вопрос об обеспокоенности использованием продуктов «Лаборатории Касперского» в учреждениях Евросоюза 1 февраля, после того как в СМИ появилась информация, что российские спецслужбы с помощью антивирусного программного обеспечения «Касперского» получают несанкционированный доступ к информации, в том числе к секретной.

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В июне прошлого года комитет по вооруженным силам сената США предложил ограничить на законодательном уровне использование продуктов «Касперского». 12 июля власть американского президента Дональда Трампа исключила эту ИТ-компанию из списка поставщиков программного обеспечения, чью продукцию разрешалось использовать госструктурам. В сентябре Министерство внутренней безопасности США ​обязало все госучреждения перестать использовать антивирусы российской компании. Там объяснили, что продукция «Касперского» угрожает безопасности страны и может быть использована властями России для доступа к американским правительственным документам. В середине декабря Трамп запретил использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в военных и гражданских федеральных ведомствах.

Европейский парламент в ноябре 2017 года принял резолюцию по противодействию пропаганде третьих стран, включая Россию, ее автором выступила Фотыга. В документе говорилось, что Россия ведет в отношении Евросоюза «враждебную пропаганду», оказывая финансовую поддержку европейским оппозиционным политическим партиям и организациям.

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