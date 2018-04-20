Сотрудники СБУ разоблачили в Новомосковске Днепропетровской
области организованную группировку, которая под видом полиции
осуществляла разбойные нападения на территории региона. Об этом
сообщает пресс-центр СБУ, передает
"Правоохранители установили, что злоумышленники переодевшись в
форму сотрудников полиции останавливали частные автомобили и,
угрожая оружием, совершали нападения на граждан", - говорится в
сообщении.
Оперативники спецслужбы вместе со спецподразделением полиции
задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк
после совершения очередного разбоя.
Во время обысков автомобилей и мест проживания фигурантов дела
правоохранители изъяли огнестрельное оружие, радиостанции,
спецномера и форму сотрудников полиции.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении
преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под
стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189
(разбой) и ч. 1 ст. 353 (незаконное хранение) Уголовного кодекса
Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась вместе с
полицией во процессуальным руководством прокуратуры.
Как сообщал в Киевской области полиция задержала группу за
разбойное набег на магазин и захват заложников.
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