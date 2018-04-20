Президент России Владимир Путин рассказывал президенту США Дональду Трампу о российских проститутках. Об этом говорится в записях бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Экс-глава ФБР сообщил, о чем говорили Путин с Трампом Фото: ЕРА 8 февраля 2017 года Коми сообщил, что Трамп назвал "чушью" информацию о проститутках в гостиничном номере в Москве. При этом он добавил, что Путин говорил ему, что в России "самые красивые в мире проститутки". По словам Коми, Трамп не уточнил, когда президент России сказал это.Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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