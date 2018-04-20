Мир стоит на пороге Третьей Мировой войны. В последнее время такие заголовки можно часто увидеть в СМИ. Но так ли это на самом деле? Еще Ванга говорила о возможном начале мирового столкновения.

Будет ли Третья Мировая война, когда ее ждать и какие страны столкнуться, пишет со ссылкой на .

Третья Мировая Война: что это такое?

Третья мировая война – это конфликт, который гипотетически может разгореться между различными государствами.

Еще в 20 веке многие предрекали войну, которая могла возникнуть из-за использования ядерных боеголовок или других причин. Так, наиболее вероятными противниками считались: Индия и Пакистан, КНДР и Иран, Россия и .

Историки считают, мировая война могла быть спровоцирована так называемым Карибским кризисом 1962 года. Тогда возникла очень напряженная ситуация между СССР и , что было вызвано размещением американского ядерного оружия в Турции, а после тайным перебросом его на Кубу. Тогда президент Джон Кеннеди впервые в истории страны ввел положение DEFCON-2, то есть максимальную военную готовность.

В период с 1970 до 1980 гг возникали случаи тревоги. Самый опасный случай произошел в 1983 году, когда системы СССР зафиксировали запуск ракеты «Минитмен» в в сторону Советского союза. Но тревога оказалась ошибочной.

Третья мировая война уже состоялась?

Существуют научные концепции того, что мировая война уже закончилась. Ее связывают с Холодной войной между Соединенными Штатами Америки и Советским союзом. Стартовала она в 1945 году, когда ВС Америки сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Это была война, которая включала в себе большое количество локальных столкновений. Основными противниками стали две сверхдержавы – и СССР. Их поддерживали сателлиты, также участие принимали страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Государства, которые обладали ядерным потенциалом, соревновались, как быстро смогут уничтожить мир.

Такое мнение яро поддерживает исследователь Субкоманданте Маркос. Кроме того, в России также существуют приверженцы подобной концепции. Александр Тарасов считает, что развитие Третьей мировой войны не обязательно должен следовать по сценарию Первой и Второй.

Будет ли третья мировая война: очаги возгорания конфликта

Эксперты шведского Aftonbladet посчитали, первым этапом военных действий может послужить столкновение в нескольких точках Земли.

Лидером их рейтинга стала Северная Корея, которая сегодня проводит активные испытания ядерного оружия, а также разрабатывает другие опасные технологии. Тем более, что КНДР уже не раз угрожала Америке своими ракетами.

Второй регион, подверженный появлению столкновений, – Южно-Китайское море. Конфликт может развернуться в районе островов, которые принадлежать разным странам. А участие в войне обязательно примут Китай и .

Третье место в списке шведского издания занимает территория между Индией и Пакистаном. Это два крупных государства, которые имеют ядерное оружие. А спровоцировать конфликт может терроризм.

Неоднозначная ситуация оказалась между Индией и Китаем. Если Индийские власти согласятся признать Тибет и поддержат там военное движение, то избежать конфликта будет невозможно.

Прибалтика в этом смысле также остается опасной территорией. Амбиции России активно растут в отношении Европы, а это может послужить толчком к войне.

Третья мировая война: судьба Украины

Интересно, что в список опасных районов вошла и Украина. Американский профессор по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли, давая прогноз, отметил, что наша страна входит в число потенциальных стран, где может разгореться конфликт. Это связано, прежде только, с систематическим нарушением перемирия на Донбассе.

Конфликт, который приведет к Третьей мировой, может возникнуть по нескольким сценариям. Так, согласно одному из них, украинское правительство будет свергнуто, чем воспользуется руководство России. В стране начнется тотальная нестабильность, а увидит шанс полномасштабного захвата Украины.

По другому сценарию, к власти могут прийти ультраправые радикалы, которые своими действиями еще больше усилят конфликт на территории Донбасса. Россия в это же время воспользуется ситуацией и начнет набег в страну, что приведет к войне с участием , Европы и .

Третья мировая война: судьба Сирии

В последнее время проблема назревающего конфликта между и Россией стала на территории Сирии. При чем многие эксперты считают сложившуюся ситуацию опаснее, чем та, которая возникла во время Карибского кризиса.

7 апреля 2018 года правительственные войска союзника России Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в городе Дума. В результате погибли сотник невинных людей, между которых были дети.

Дональд Трамп пригрозил, что направит американские ракетные на Сирию. К операции также, вероятно, может присоединиться и . Кроме того, в ответ на такие заявления, представители Российской Федерации планируют сбить все ракеты, которые будут лететь в сирийскую сторону. написал на своей странице в социальной сети, что больше не намерен терпеть «животное», которое с помощью газа уничтожает людей, да еще и получает от этого удовольствие.

Третья мировая война: предсказания Ванги

Пророчества предсказательницы становятся с каждым днем все актуальнее. В разгар Холодной войны Ванге очень часто задавили вопросы, касающиеся Третьей мировой.

Понять загадочные речи женщины оказалось не просто. Но ясно одно – Третья мировая может наступить уже очень скоро.

Последнее, что сказала Ванга по этому вопросу было: "Еще Сирия не пала". Из слов болгарской провидицы можно сделать вывод, что противостояние начнется только после окончания войны в Сирии.

Многие сходятся во мнении, что международная битва уже идет, а предсказания Ванги начали сбываться. Женщина считала, что Третья мировая не будет выглядеть как две предыдущие, а началом послужит неяркое событие в 2008 году, после которого произойдет покушение на убийство на нескольких глав государств.

Так и случилось, в 2008 году началась война между и Грузией. Насчет же покушений эксперты расходятся во мнениях: одни считают, что это была катастрофа, в которой погиб президент Польши, а другие – что убийство удалось предотвратить. В частности, эстонский, польский, литовский и украинский президенты собирались полететь на территорию Грузию в самый разгар конфликта, но полет был отменен.

По мнению Ванги, новая война не будет выглядеть как две прошлые, потому что использоваться будут другие формы воздействия.

Третья мировая война: предсказания Нострадамуса

Многие пророки предсказывали Третью мировую войну как самую кровавую и жестокую. Некоторые даже сравнивали ее с апокалипсисом, ведь после ядерной войны существование на Земле окажется невозможным.

Так, легендарный Нострадамус написал четверостишие, в котором предрек начало Третьей мировой войны.

На Дунае из Рейна напьется

Великий Верблюд (и) не раскается в этом.

Содрогнется Рона и более сильные с Луары,

А близ Альп Петух его погубит.

Эксперты считают, что война начнется, когда «Верблюд» будет пить воду из Дуная и Рейна. По их мнению, животное ассоциируется с арабскими государствами, которые вторгнуться в Европу и дойдут до Дуная и Рейна.

Кроме того, верблюд может обозначать арабское население, которое сегодня проживает по всей территории Европы, особенно во Франции и Германии.

Эта война будет настолько кровавой, что после нее останутся только Индия и Китай, считал Нострадамус.

Исследователи, изучающие труды Мишеля Нострадамуса, полагают, что предсказатель предрек появление в мировой истории Гитлера и даже террористической атаки в 2001 году на американские башни близнецы. Также он правильно обозначил, что ИГИЛ будет заниматься варварством на Ближнем Востоке, а также его стремление захватить Европу.

Кроме того, эксперты, изучив труды предсказателя, сделали пугающий вывод, что как раз в нынешнем году может наступить новая всемирная война. В четверостишии из книги «Предсказания Мишеля Нострадамуса» 1555 года говорится, что серьезное противостояние произойдет сначала во Франции, а после и все европейские страны будут атакованы. Война станет очень долгим и ужасающим событием. Также Нострадамус считал, что в 2018 году столкнуться два очень сильных государства, и эта борьба продлится ровно 28 лет.

Третья мировая война: предсказания в религии

В Ветхом завете предсказано, что Дамаск (Сирия) станет грудой развалин. Так, предсказатель Исайя писал, что не станет царства Дамасского с остальной Сирией. А в Египте, по его мнению, произойдет гражданская война.

В 2038 году должно произойти какое-то знаковое событие, считают христиане. Это связано с тем, что обычно дни Пасхи у православных и католиков не совпадают из-за разных правил вычисления пасхального периода. Но именно 2038 году (25 апреля) эти события совпадут в обеих религиях.

Когда будет третья мировая война: топ предсказаний

Мы собрали самые яркие предсказания, которые касаются Третьей мировой войны.

Григорий Распутин предсказывал, что по территории Европы пройдут три змея, которые позади себя оставят лишь пепел и разрушения. Многие называют этих трех змеев – тремя всемирными войнами.

Известный американский экстрасенс Сара Хоффман предрекла страшнейшие бедствия, вызванные войной с использованием ядерного оружия. А стартом столкновения станет ракета, вылетевшая из Ливии и поразившая Израиль. Кроме того, по ее мнению, и КНР попытаются напасть на , но скорее только потерпят поражение.

Тульский экстрасенс Христофор много раз говорил, что если начнется война, то это будет страшное и кровавое событие. А Россия станет центральной частью этого противостояния. После нее на планете останется жить очень малое количество людей.

Монашка Елена Айелло из Италии предрекала, что у России будет некое секретное оружие, с помощью которого она завоюет весь мир. При этом в другом своем пророчестве итальянка заявляла, что будет сожжена дотла.

Экстрасенс из Англии Джоанна Сауткотт не раз повторяла, что война на Востоке будет означать скорый конец мира не всей планете.

Знаменитая целительница Джуна обнадеживает своими предсказаниями. По ее словам, никакой Третьей мировой войны вовсе не будет.















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