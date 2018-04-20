В пятницу, 20 апреля, опубликован рейтинг, согласно которому в 2017 году Украина сделал мощный скачок в рейтинге гражданств мира и поднялась с 99 места на 80. Об сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, Украина попала в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

Согласно обнародованному в пятницу рейтингу Индекса гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality of Nationality Index, QNI), в 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия опустилась на второе место (81,6%).

Практически все страны в первой десятке остались на своих местах: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

В 2017 году украинское гражданство получило 36,1% человек. Основная причина такого роста - введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 11 июня 2017 года. В сообщении говорится, что количество стран с безвизовым въездом для украинцев за год увеличилось с 81 до 115 стран.

Как сообщал svodka.net, Украине досталось третье место в рейтинге между наиболее дешевых государств мира для жизни, ее обошли лишь Пакистан и Египет.

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