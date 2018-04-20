|Минюст: в 2017 в тюрьмах умерло более 500 человек
|20.04.2018 12:30
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Количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человекВ 2017 году в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы умерли более 500 человек.
Фото: obozrevatel.com
"В системе прошлом году умерло более 500 человек. В этом году несколько улучшилась статистика, то есть количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человек", - заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев на пресс-конференции, передает УНН .
Он заявил, что каждый случай рассматривается отдельно, проводятся уголовные расследования.
По словам начальника Управления надзора за соблюдением законов в местах несвободы ГПУ Вячеслава Свирци, по состоянию на 20 апреля в тюрьмах умер 151 человек, а за подобный период прошлого года - 181 человек.
Напомним, что в следственном изоляторе Николаева часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры .
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