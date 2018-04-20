Компания Google изменила свою архитектуру сети, чтобы закрыть возможность использовать ее для обхода блокировок сайтов.

На это обратили внимание разработчики браузера анонимайзера Tor 13 апреля, информирует svodka.net.

«Domain fronting никогда не поддерживалась в Google, но до недавнего времени она работала из-за особенности наших программных средств. Мы постоянно улучшаем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления программного обеспечения domain fronting больше не работает. Мы не планируем предоставлять ее в качестве поддерживаемой возможности», — заявили в компании.

Данная технология позволяла делать вид, что идет обращение к домену, например, Google или Amazon, таким образом обходить блокировку, потому что трафик от Google не фильтровался.

Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля в связи с тем, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

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После этого Роскомнадзор начал блокировать облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода блокировок — на данный момент заблокированы уже около 17,7 млн IP-адресов Google и Amazon. Пик блокировок пришелся на вечер 17 апреля, тогда в базу попали более 19 млн адресов.

Основатель и хозяин Telegram Павел Дуров заявил о желании платить «миллионы долларов» прокси-серверам, позволяющим пользоваться мессенджером в обход решения суда.

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