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Лавров заявил, что на 100% уверен, что войны между Россией и США не будет
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20.04.2018 12:35
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент
РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп
не допустят военного столкновения. Лавров уверен, что войны США и
РФ не будет Фото: ЕРА По словам министра, он на 100% уверен в том,
что военного противостояния не будет, потому что лидеры стран
отвечают перед своими народами за мир и спокойствие.В ночь на
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое
применение химического оружия в сирийском городе Дума.Накануне
удара в России угрожали сбивать ракеты, направленные по объектам в
Сирии, и уничтожать носители, с которых производились залпы. После
удара по Сирии в РФ заявили, что российские ПВО не участвовали в
отражении атаки.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт
заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и России
уничтожить следы химической атаки в Думе.
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