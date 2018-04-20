Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп не допустят военного столкновения. Лавров уверен, что войны США и РФ не будет Фото: ЕРА По словам министра, он на 100% уверен в том, что военного противостояния не будет, потому что лидеры стран отвечают перед своими народами за мир и спокойствие.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума.Накануне удара в России угрожали сбивать ракеты, направленные по объектам в Сирии, и уничтожать носители, с которых производились залпы. После удара по Сирии в РФ заявили, что российские ПВО не участвовали в отражении атаки.19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и России уничтожить следы химической атаки в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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