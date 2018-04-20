В ищут родителей маленькой девочки. Ребенка, которому на вид около четырех лет, нашли несколько дней назад в парке.

Об этом сообщили в сообществе , передает

Девочку на скорой доставили в одну из киевских больниц.

«16 апреля этого года в детскую больницу №3 (ул. Волынская, 21 Телефон больнице 044242 2291) скорая привезла девочку в возрасте около 4 лет», — говорится в сообщении.

Девочка знает, как ее зовут и где она живет.

«Ее нашли в парке одну. По словам девочки, ее зовут Кристина и она проживает на улице Драгоманова, ходит в садик», — сообщили в заметке.

Девочка очень тяжело переживает ситуацию.

«Девочка очень активная веселая, но вечером плачет и зовет маму. Просит, чтобы кто-то ложился возле нее во время сна… На это невозможно смотреть без боли….», — говорится в сообщении.

«Пожалуйста, посмотрите на фото, вероятно Вы ее знаете, или кто-то видел этого ребенка ранее, или же знает ее родных и близких», — обращаются за помощью в заметке.

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