Пассажиры метро на станции«Лыбедская» в стал свидетелями того, как священнослужитель вышел на край платформы и не желал отходить

Видео опубликовала в киевлянка , передает .

На записи видно как служитель в рясе, с пакетом в одной руке и телефоном в другой, переступил ограничительную черту на платформе. Он увлеченно разговаривал по мобильному, игнорируя скорое приближение поезда. Когда другой пассажир попытался отвести его от края платформы, тот раздраженно вырвал руку и продолжил стоять на месте. Только когда машинист засигналил, а дежурная по станции потребовала отойти от края, мужчина прислушался.

Священник успел отойти от поезда и не пострадал.















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