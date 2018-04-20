«Представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские спецслужбы в убийстве Григория Распутина. Выступая на брифинге, она заявила, что такие выводы можно сделать после прочтения книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой якобы приводятся архивные документы офицеров британской разведки.

Кроме того, по словам Захаровой, Лондон причастен к гибели российского императора Павла I и политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Все эти убийства представитель МИД назвала государственными заказами. Захарова назвала Великобританию «мировым рекордсменом по геноциду». По её оценкам, британцы уничтожили до 95 процентов аборигенов Австралии во время колонизации».

И мы же понимаем, что всё это чушь собачья и сделано просто как дерзкий ответ англичанам. Типа, а у вас негров линчуют из старого советского репертуара с применением whataboutery.

И если с этой России спрашивать что-то напрасно, то меня, всё-таки, интересует наш западный ответ. Дадим мы по голове этим наглецам за отравление людей в центре тихого английского города или продолжим делать вид, что ничего не происходит и санкции, да и вообще реакции, не нужны. По-моему, уже нужны не санкции, а тотальный бойкот, железная стена между нами и ими. Отключение СВИФТа, обмена валюты, торговых отношений и т.д. И пусть дальше слушают Захарову.

Просьба не морочить мне голову с заявлениями, что Трамп делает всё правильно и соразмерно. Надоело читать эту религиозную ахинею, от сторонников культа Трампа, видя прямо противоположное в действиях.

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