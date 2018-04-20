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Комаровский: Вопрос отставки Супрун совершенно не связан с суетой парламентского комитета. Это решение на уровне президента-премьера
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20.04.2018 12:43
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Вопрос отстранения от занимаемой должности и.о. министра
здравоохранения Украины Ульяны Супрун напрямую зависит от того, как
это кадровое решение повлияет на рейтинг властей страны, заявил в
комментарии изданию "ГОРДОН" врач-педиатр Евгений Комаровский.
Комаровский: Рейтинг и политические понты – "наше все" Фото:
Сергей Крылатов / Gordonua.com "Вопрос отставки Супрун совершенно
не связан с суетой парламентского комитета. Это решение на уровне
президента–премьера. Как им будет выгодно для рейтинга, так и
произойдет. Суть реформы и люди, которых это затрагивает, мало кому
интересны. Рейтинг и политические понты – "наше все". А
система здравоохранения, ставящая под угрозу национальную
безопасность государства, всем мешает нарабатывать политический
капитал, вот они и беснуются хором", – подчеркнул
Комаровский.Супрун назначили и.о. министра здравоохранения в
июле 2016 года. 3 апреля 2018 года парламентский комитет по
вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету
Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил
ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги
Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали
"острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом
программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет
признаки служебной халатности".4 апреля премьер-министр
Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею
реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в
цинизме и попытках пиара.Сама и.о. министра не верит, что в
Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее
поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно
увольняться не планирует.Сегодня в ходе часа вопросов к
правительству в Верховной Раде глава Кабмина заявил,
что Супрун начала ломать схемы в сфере здравоохранения.
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