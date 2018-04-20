Вопрос отстранения от занимаемой должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун напрямую зависит от того, как это кадровое решение повлияет на рейтинг властей страны, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-педиатр Евгений Комаровский. Комаровский: Рейтинг и политические понты – "наше все" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Вопрос отставки Супрун совершенно не связан с суетой парламентского комитета. Это решение на уровне президента–премьера. Как им будет выгодно для рейтинга, так и произойдет. Суть реформы и люди, которых это затрагивает, мало кому интересны. Рейтинг и политические понты – "наше все". А система здравоохранения, ставящая под угрозу национальную безопасность государства, всем мешает нарабатывать политический капитал, вот они и беснуются хором", – подчеркнул Комаровский.Супрун назначили и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года. 3 апреля 2018 года парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".4 апреля премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара.Сама и.о. министра не верит, что в Раде довольно голосов для ее отставки. Она подчеркнула, что ее поддерживают Гройсман и президент Петр Порошенко, следовательно увольняться не планирует.Сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Кабмина заявил, что Супрун начала ломать схемы в сфере здравоохранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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