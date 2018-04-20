|На полигоне в Широком Лане за разрыва искрогасителя были ранены военнослужащего
|20.04.2018 12:46
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По факту проведут служебное расследованиеНа полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области был ранен военнослужащий - из-за разрыва колени искрогасителя.
Фото: пресс-служба Минобороны
"Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования по строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления 18.04.2018 года в 20:30 в одной из палаток на полигоне" Широкий Лан "произошел разрыв колени искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий " , - говорится в сообщении 28-й отдельной механизированной бригады в Facebook .
По данному факту на полигоне проведут служебное расследование.
Напомним, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.
Вйськова прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).
13 марта в результате пожара на полигоне "Широкий лан" один военный погиб и еще семеро пострадали.