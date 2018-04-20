Если котировки доллара на торгах превысят отметку выше 26,30 гривен, то очень вероятен выход НБУ с продажей через Matching

В пятницу на валютных торгах главными факторами, влияющими на курс будут:, информирует svodka.net.

1) бюджетные расчеты клиентов;

2) объемы возмещения НДС, которые перечислит сегодня Госказначейство на счета клиентов;

3) состояние ликвидности в банковской системе и выход/невыход НБУ с валютными интервенциями в случае больших перекосов спроса и предложения.

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По-прежнему психологически на курс влияет приближение сроков погашения крупных объемов краткосрочных ОВГЗ, значительную часть из которых купили нерезиденты. Если они начнут покупать на эти выплаты валюту — курс может подрасти, чего с надеждой ждут экспортеры, не торопящиеся продавать валюту выше обязательных продаж. Рассчитывают на раскачку курса в ближайшее время и спекулянты, которым уже порядком поднадоело работать только « в две стороны» и они горят желанием сыграть «на повышение».

По нашим данным, вчера не было значительных перечислений средств со счетов Госказначейства на счета клиентов в виде возмещения НДС и следовательно вероятность «выброса» этих сумм сегодня и в понедельник возрастает.Пока же на утро пятницы коррсчета банков находятся на уровне 52,8 млрд, чего и так довольно для спекулятивного давления на курс.

Если котировки доллара на торгах превысят отметку выше 26,30 гривен, то очень вероятен выход НБУ с продажей через Matching. Если же курс просядет ниже 26,10 гривен (что вероятно при крупных продажах в дни бюджетных проплат) — ждем регулятор на торгах с выкупом излишка валюты. Форма ( через Matching или аукцион) будет зависеть от объема излишка: при суммах до 10-20 млн долларов будет «анонимный» формат через Matching , при 30 млн и выше — в публичном режиме аукциона.

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Курс доллара будет находиться в пределах коридора 26,15-26,30 гривен. По нашим прогнозам объемы операций составят до 440-480 млн долларов при заключении до 570-660 сделок. Основной тренд на торгах сформируют действия и курсовые интересы крупнейших игроков.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 25,80-26,07 и продажа 26,15-26,33 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 25,80-26,02 гривен и продажа 26,10-26,16 гривен.

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