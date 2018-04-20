|Суд продолжит 11 мая рассмотрение жалобы на лишение Саакашвили гражданства Украины
|20.04.2018 12:49
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Кассационный суд в составе Верховного суда Украины 11 мая продолжит рассмотрение жалобы о лишении украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Саакашвили. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
"Сегодня суд допросил трех свидетелей - сотрудников ГМС. Также
судьей удовлетворено наше ходатайство о вызове на допрос на
следующее судебное заседание главу ГМС Соколюка", - сказал
Чернолуцкий.
Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили
вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское
законодательство. Саакашвили подозревается в причастности к
организации митингов за счет Курченко. В ГПУ заявили, что
Саакашвили подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного
кодекса Украины.