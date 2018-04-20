Некоторые россияне из Литвы считают, что после Второй мировой войны литовцев необходимо было депортировать, так же как немцев из Калининграда (бывшего Кенигсберга)

Об этом сообщает российский журналист , передает

Он пересказывает свой разговор со случайным попутчиком в поезде Москва – Калининград. Собеседник оказался из литовского города Клайпеда. Он сообщил журналисту, что смотрит на Калининград с завистью.

«В Калиниграде мы все правильно сделали. Немцев выгнали, а город себе оставили. Улицы переименовали, иконы в кирхах повесили. И все. Русская земля теперь. Я вот понять не могу: почему немцев из Кёнигсберга можно было выгнать, а литовцев из Клайпеды нет?«, – приводятся реплики литовского россиянина.

На замечание Горюнова, что литовцы не были нацистами, в отличие от немцев, россиянин заявил, что это не имеет значения.

«А какая разница? Были нацистами, не были. У них города лучше? Море есть? Европа рядом? После войны расклад в нашу пользу был. Надо было брать», – размышлял попутчик журналиста.

Главным плюсом от изгнания литовцев россиянин считает то, что ему не пришлось бы учить литовский.

«Я вообще не должен ничего учить, понимаешь? В принципе не должен. В Калиниграде немецкий учат? А почему? Выгнали и не учат. А русские в Калиниграде на таких же правах, что и я в Клайпеде. Только им не надо учить язык, а мне надо. Где справедливость?«, – вопрошает обиженный «завоеватель».















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