Древнюю булаву и браслет из волчьих клыков обнаружили археологи на Полтавщине. Артефакты нашли в одном из курганов у села Бондари. В захоронении также были останки двух человек. Каменная булава, которую нашли рядом с костями, имеет бронзовые элементы. По словам ученых, такой артефакт свидетельствует о большом состоянии ее владельца.

Юрий Башкатов, младший научный сотрудник Института археологии НАН Украины в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

"Эта булава имела две функции. Как боевая – но для военный она хорошо сделана, отшлифована. Скорее, это знак власти, скипетр и жезл в одном лице. Тем более что фиксация бронзовыми гвоздями – это так дорого, как сейчас – золотом".

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