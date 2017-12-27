Согласно плану действий на 27 февраля 2014 года, украинские военные в Крыму могли пригнать два танка в поселок под Симферополем и "пристрелять, как это сделал президент России в 1993 году", захваченные оккупантами здания. Воронченко сообщил, что приказа выполнить план с танками не последовало Фото: ВМС ЗС України / Facebook По его словам, согласно плану, танки можно было доставить в поселок Гвардейское под Симферополем и "пристрелять, как это сделал президент России в 1993 году"."Если не проводился бы штурм зданий, которые были захвачены", – отметил Воронченко.Он объяснил, что использовать этот план было можно только 27 февраля, но приказа так и не последовало.Позже план, по мнению свидетеля, уже был неэффективным, потому что соотношение сил на полуострове изменилось не в пользу украинских военных.Командующий ВМС Украины свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны обвинения.Воронченко в марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя командующего береговой охраной.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд вызвать на допрос по делу о государственной измене Януковича президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11 декабря в Оболонском суде состоялся допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей по делу о госизмене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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