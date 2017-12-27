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Вице-адмирал Воронченко рассказал, что во время оккупации Крыма был план применить танки для освобождения захваченных зданий
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27.12.2017 14:30
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Согласно плану действий на 27 февраля 2014 года, украинские военные
в Крыму могли пригнать два танка в поселок под Симферополем и
"пристрелять, как это сделал президент России в 1993 году",
захваченные оккупантами здания. Воронченко сообщил, что приказа
выполнить план с танками не последовало Фото: ВМС ЗС України /
Facebook По его словам, согласно плану, танки можно было доставить
в поселок Гвардейское под Симферополем и "пристрелять, как это
сделал президент России в 1993 году"."Если не проводился бы штурм
зданий, которые были захвачены", – отметил Воронченко.Он
объяснил, что использовать этот план было можно только 27 февраля,
но приказа так и не последовало.Позже план, по мнению свидетеля,
уже был неэффективным, потому что соотношение сил на полуострове
изменилось не в пользу украинских военных.Командующий ВМС Украины
свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны
обвинения.Воронченко в марте 2014 года занимал должность
исполняющего обязанности заместителя командующего береговой
охраной.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год,
после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд
вызвать на допрос по делу о государственной измене Януковича
президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних
дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла
Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11
декабря в Оболонском суде состоялся
допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей
по делу о госизмене.
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