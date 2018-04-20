Француз Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 года.
Венгер покидает клуб Фото: ЕРА "Я благодарен, что имел честь
служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я
тренировал клуб с преданностью и честностью... Моя любовь и
поддержка будут с "Арсеналом" всегда", – подчеркнул Венгер.Он
добавил, что принял решение после длительных раздумий.В турнирной
таблице английской Премьер-лиги "Арсенал" занимает шестое место.
Клуб продолжает выступления в Лиге Европы. В полуфинале "канониры"
встретятся с мадридским "Атлетико".Венгер занимает пост главного
тренера "Арсенала" с 1996 года. С клубом он трижды выигрывал
чемпионат Англии, по семь раз побеждал в Кубке Англии и
Суперкубке.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира