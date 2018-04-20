Француз Арсен Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 года. Венгер покидает клуб Фото: ЕРА "Я благодарен, что имел честь служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью... Моя любовь и поддержка будут с "Арсеналом" всегда", – подчеркнул Венгер.Он добавил, что принял решение после длительных раздумий.В турнирной таблице английской Премьер-лиги "Арсенал" занимает шестое место. Клуб продолжает выступления в Лиге Европы. В полуфинале "канониры" встретятся с мадридским "Атлетико".Венгер занимает пост главного тренера "Арсенала" с 1996 года. С клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, по семь раз побеждал в Кубке Англии и Суперкубке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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