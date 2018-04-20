|Из-за эрозии береговой линии Азовского моря Украина теряет острова (видео)
|20.04.2018 12:53
|
Проблема эрозии не обошла и остров Малый Дзендзик.
«Ветры и водные течения сделали промоину на острове. Из-за этого он разделился на две части. Когда-то так же исчез остров Большой Дзендзик. Сейчас делать прогнозы рано «, — говорит старший инспектор охраны природно-заповедного фонда Александр Хлесткин.
По словам эколога, если жители Бердянска будут оберегать заповедник, то остров проживет еще десятки лет.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями