Погода, Новости, загрузка...
Из-за эрозии береговой линии Азовского моря Украина теряет острова (видео)
20.04.2018 12:53
Из-за эрозии береговой линии Азовского моря Украина теряет острова (видео) На побережье Азовского моря в Бердянске исчезли сотни метров пляжа. Это произошло из-за эрозии береговой линии. По словам специалистов, прежде ширина бердянских пляжей достигала не менее 30 метров, а в некоторых местах и ​​сотни метров. За последние 10 лет некоторые участки исчезли полностью, пишет Verge.

Проблема эрозии не обошла и остров Малый Дзендзик.

«Ветры и водные течения сделали промоину на острове. Из-за этого он разделился на две части. Когда-то так же исчез остров Большой Дзендзик. Сейчас делать прогнозы рано «, — говорит старший инспектор охраны природно-заповедного фонда Александр Хлесткин.

По словам эколога, если жители Бердянска будут оберегать заповедник, то остров проживет еще десятки лет.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить