Проблема эрозии не обошла и остров Малый Дзендзик.

«Ветры и водные течения сделали промоину на острове. Из-за этого он разделился на две части. Когда-то так же исчез остров Большой Дзендзик. Сейчас делать прогнозы рано «, — говорит старший инспектор охраны природно-заповедного фонда Александр Хлесткин.

По словам эколога, если жители Бердянска будут оберегать заповедник, то остров проживет еще десятки лет.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира