|Во Львове депутат горсовета от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения
|20.04.2018 12:53
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"Большой человек, как ни крути ...", - написала Марьяна Батюк и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги "Моя борьба". Примерно через час после публикации депутат удалила свой сообщениеДепутат Львовского городского совета от "ВО" Свобода "Марьяна Батюк распространила утром 20 апреля на своей странице в Facebook поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.
Фото Адольфа Гитлера с приветствием ко дню рождения, которое распространила Батюк, опубликовала 27-летняя Иванка Белая-Кондратьева из Кривого Рога. В ее профиле также указано, что она работает в ВО "Свобода", информирует "Zaxid.NET" .
28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО "Свобода". В качестве депутата больше только запомнилась инициативах вывешивание красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке, однако депутаты горсовета ее не поддержали. Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления Львовского горсовета о запрете исполнения песен на русском языке, однако или рассматривать этот проект постановления на ближайших заседаниях сессии ЛГС депутаты, пока не известно.
Директор школы №100 Василий Староста в комментарии ZAXID.NETсообщил, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк относительно распространенного ней сообщения.
"Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам" , - сказал он.
Напомним, что в 2004 году основанную в начале девяностых Социал-национальную партию Украины (СНПУ) был переименован в ВО "Свобода".