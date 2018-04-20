"Большой человек, как ни крути ...", - написала Марьяна Батюк и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги "Моя борьба". Примерно через час после публикации депутат удалила свой сообщение

Фото Адольфа Гитлера с приветствием ко дню рождения, которое распространила Батюк, опубликовала 27-летняя Иванка Белая-Кондратьева из Кривого Рога. В ее профиле также указано, что она работает в ВО "Свобода", информирует "Zaxid.NET" .

28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО "Свобода". В качестве депутата больше только запомнилась инициативах вывешивание красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке, однако депутаты горсовета ее не поддержали. Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления Львовского горсовета о запрете исполнения песен на русском языке, однако или рассматривать этот проект постановления на ближайших заседаниях сессии ЛГС депутаты, пока не известно.

Директор школы №100 Василий Староста в комментарии ZAXID.NET сообщил, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк относительно распространенного ней сообщения.

"Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам" , - сказал он.