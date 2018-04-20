В администрации президента и фракции «Блок Петра Порошенко» назвали эти записи фейком.

Находящийся в розыске народный депутат Украины Александр Онищенко заявил о готовности предоставить антикоррупционным органам для экспертизы оригинал записи разговора, как он утверждает, с президентом Украины Петром Порошенко, информирует svodka.net.

«Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите», — написал А.Онищенко на странице в «Фейсбуке» в пятницу.

Он подчеркнул, что «всячески открыт» к сотрудничеству «по щепетильной теме». «Я открыт и заинтересован. Надеюсь, и они тоже», — добавил нардеп.

18 апреля А.Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием П.Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении относительно заключения контрактов с «Нафтогазом» и другими госкомпаниями с тем, чтобы «поделиться с Порошенко долей».

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В администрации президента и фракции «Блок Петра Порошенко» назвали эти записи фейком.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что манипуляции А.Онищенко не помогут ему избежать наказания.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора А.Онищенко с якобы П.Порошенко при условии получения оригиналов записей.

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«Национальное бюро часто предлагало Александру Онищенко, в том числе в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой «газовой схемы» в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило», – сообщала пресс-служба НАБУ.

А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада 5 июля 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

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