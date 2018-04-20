Беглый нардеп Александр Онищенко, на днях опубликовавший запись разговора якобы с президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что всячески открыт к сотрудничеству с украинскими правоохранителями. Онищенко: Я открыт и заинтересован Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook "Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите", – отметил он.Онищенко добавил, что "всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме"."Я открыт и заинтересован. Надеюсь, и они тоже", – подчеркнул нардеп. https://www.facebook.com/aleksandr.onyshenko/posts/871555259694554 Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу президента Петра Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.Онищенко написал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В ней, в частности, он опубликовал стенограмму разговора якобы с Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. 18 апреля 2018 года нардеп обнародовал запись беседы в эфире телеканала NewsOne.В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В НАБУ заявили, что готовы изучить записи Онищенко, если он предоставит оригиналы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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