|В оккупированном Донецке неизвестные патриоты вывесили флаг Украины (фото)
|20.04.2018 13:01
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В нескольких метрах от главного здания так называемого МГБ ДНР неизвестные патриоты вывесили государственный и красно-черный флаги Украины.
Об этом сообщил ветеран АТО и гражданский активист Виталий Овчаренко, передает издание Апостроф.
По его словам, флаг висит на недострое в центре города.
«600 метров до оккупационного МГБ, кстати (на набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества). Героям Слава! Донецк — это Украина!» — добавил автор поста.
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