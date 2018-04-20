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В оккупированном Донецке неизвестные патриоты вывесили флаг Украины (фото)
20.04.2018 13:01
В оккупированном Донецке неизвестные патриоты вывесили флаг Украины (фото)

В нескольких метрах от главного здания так называемого МГБ ДНР неизвестные патриоты вывесили государственный и красно-черный флаги Украины.

Об этом сообщил ветеран АТО и гражданский активист Виталий Овчаренко, передает издание Апостроф.

По его словам, флаг висит на недострое в центре города.

«600 метров до оккупационного МГБ, кстати (на набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества). Героям Слава! Донецк — это Украина!» — добавил автор поста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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