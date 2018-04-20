Красный крест планирует подвезти в город 18 тонн питьевой воды

"Утром 20:04 прекратилась подача воды потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня" , - говорится в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным МинТОТ, вскоре Международный комитет Красного Креста планирует подвезти в город 18 тонн питьевой воды для населения.

Кроме того, представители международных организаций 20 апреля проведут совещание по поводу сопровождения сотрудников Донецкой фильтровальной станции до места работы.

В то же время, как отметили в МинТОТ, вероятность введения в Авдеевке чрезвычайного положения местного значения пока не рассматривают.