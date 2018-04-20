|Запасов воды в Авдеевке хватит на четыре дня
|20.04.2018 13:01
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Красный крест планирует подвезти в город 18 тонн питьевой водыУтром 20 апреля в Авдеевку прекратила поступать вода из остановленной Донецкой фильтровальной станции. В городе есть запас на четыре дня.
Фото: gettyimages.com
"Утром 20:04 прекратилась подача воды потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня" , - говорится в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
По данным МинТОТ, вскоре Международный комитет Красного Креста планирует подвезти в город 18 тонн питьевой воды для населения.
Кроме того, представители международных организаций 20 апреля проведут совещание по поводу сопровождения сотрудников Донецкой фильтровальной станции до места работы.
В то же время, как отметили в МинТОТ, вероятность введения в Авдеевке чрезвычайного положения местного значения пока не рассматривают.
Напомним, что с пивробитникы Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения .