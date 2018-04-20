|"Новичок" в Солсбери все еще может быть опасным - СМИ
|20.04.2018 13:03
|
Нервно-паралитический вещество "Новичок", которым в британском городе Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, до сих пор может там находиться и быть в таком же опасном состоянии, как и в день применения. Об этом сообщает "Голос Америки", передает
Более 200 военных специалистов начали очистку девяти мест в
Солсбери, где существует возможность загрязнения веществом. Для
этого закрыто здание местной полиции и городского совета, ресторан
и паб, где были Скрипали, а также помещения сержанта полиции Ника
Бейли, который тоже был отравлен. Также закрытой остается часть
парка, где 4 марта отравленных обнаружили в бессознательном
состоянии на скамейке.