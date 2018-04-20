Киевсовет одобрил новые названия 23 улиц По теме: Депутаты Киевсовета одобрили новые названия 23 улиц и уточнили еще одно. Об этом сообщает органа, передает . Согласно сообщению, в Голосеевском районе столицы появятся следующие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского. В Оболонском районе будет шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок. В Святошинском районе появятся улицы Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова. В Днепровском районе будет переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском - улица Аттилы Могильного. Название улицы Валентина Отаманского в Голосеевском районе уточнили – улица будет носить название Валентина Отамановского. Справка: Дзи́га Ве́ртов - советский кинорежиссёр и сценарист, один из основателей и теоретиков документального кино. Обогатил кинематограф множеством операторских приёмов и техник, включая методику «скрытая камера». Его фильм «Человек с киноаппаратом» (1929) часто называют величайшим из всех документальных фильмов в истории (Википедия)











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