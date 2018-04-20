Благотворительные организации, основанные проживающими в Швейцарии украинцами, в апреле передали в два украинских детских дома 90 кг одежды и закупили детские весы для Харьковского городского перинатального центра. Харьковский детский дом получил одежду для малышей Фото предоставлено женевским отделением Общества украинцев в Швейцарии В областной дом ребенка №3 в Харькове и Сумской областной специализированный дом ребенка отправили новую одежду французского производства премиум-класса, сообщается на сайте отделения. Среди товаров, которые передали детям, – куртки, пижамы, боди, шапки, нагрудники, гетры, шарфы, рукавицы и спальные мешки. Каждый детский дом получил по 45 кг посылок.Инициатором проекта стал благотворительный фонд Association DETI. По словам сооснователя и президента этого фонда Марины Романенко, в реализации проекта участвовало несколько организаций: французская благотворительная ассоциация Femmes Internationales Murs Brisés выкупила детскую одежду у местного производителя, а Association DETI, женевское отделение Общества украинцев и некоммерческая организация Princess Carina Organisation занимались доставкой и передачей помощи. Глава благотворительного фонда Association DETI Марина Романенко. Фото предоставлено пресс-службой фонда "Качество переданной нами одежды очень хорошее, в ее производстве использовались только натуральные ткани. Стоимость этих вещей высока даже для европейского рынка: боди – от 15 до 30 евро, пижамы – от 20 до 50 евро, спальные мешки вообще стоят около 100 евро за штуку. В целом рыночная цена 923 единиц одежды, которые мы отправили в Украину, составляет более 15 тыс. евро. Поэтому мы очень благодарны и производителю, и нашим французским партнерам, которые предоставили вещи, а мы уже силами благотворителей в Женеве переслали 12 мешков в Украину", – рассказала Романенко. По ее словам, с октября 2017 года Association DETI передала в Киевскую, Харьковскую, Львовскую, Донецкую, Сумскую и Винницкую области около 350 кг игрушек, а также одежды и обуви для детей. Ахтырская сообщила, что двое детских весов, купленных на деньги женевского отделения Общества украинцев, в неонатологический стационар Харьковского городского перинатального центра передали на прошлой неделе."Нашей женевской организации два года, в нее входит только 50 семей из Украины. Мы регулярно проводим благотворительные акции и помогаем переселенцам в Украине, больницам и детским домам. Например, в марте мы поддержали больницу из Винницкой области и для детского отделения купили два холодильника для хранения крови. Проект спонсировала Geneva Business School. Наша организация сотрудничает с волонтерами из разных регионов Украины, с общественной организацией "Ассоциация евроклубов Винницкой области" и Харьковским национальным университетом им. Каразина. Мы очень надеемся, что работа, которую мы проводим за пределами Украины, хотя немного поможет нашей родине", – отметила Ахтырская. Женевский филиал Общества украинцев в Швейцарии закупил холодильники для отделения новорожденных и недоношенных детей Винницкой областной детской клинической больницы. Фото предоставлено Инной Ахтырской Украинская диаспора в Швейцарии продолжит оказывать помощь Украине, отметила глава Association DETI. "Мы расширяем географию нашей помощи. В ближайших планах – поддерживать учебные проекты для детей, которые оказались в тяжелых семейных ситуациях или находятся в детдомах", – сообщила "ГОРДОН" руководитель организации Романенко. По данным украинского посольства, в Швейцарии проживает 6300 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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