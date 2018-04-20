В пятницу, 20 апреля, в Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио, который находится в юго-западной части страны. Облака дыма поднимаются на высоту 400 метров. Об этом информирует Kyodo .

Известно, что чиновники уже объявили эвакуацию жителей горных домов.

Отмечается, что накануне вулкан выбросил столб пепла и дыма, что стало первым пробуждением спавшего вулкана с 1768 года. С 20 апреля Метеорологическое агентство Японии ввело запрет на приближение к горе.

Взрывы в районе кратера начали утихать в пятницу, однако власти предупреждают местных жителей об угрозе падения камней и пепла.

Вулкан является частью горного хребта Кирисима на южном острове Кюсю.

К слову, в Японии находятся 110 действующих вулканов.

Как сообщал svodka.net ранее, в Индонезии зафиксировали извержение вулкана Синабунг, который до 2010 года не был активным в течение четырех веков.

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