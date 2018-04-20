Арбитражное разбирательство может начаться ориентировочно в июне

Об этом сообщил пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас, передает "Европейская правда".

Как известно, по соглашению об ассоциации должны быть сформированы три группы арбитров по 5 человек в каждой - от Украины, от ЕС, а также "нейтральные", которые не являются гражданами ни Украина, ни Евросоюз. Для начала арбитража из каждой группы выбирается один арбитр. "Нейтральные" арбитр должен возглавлять арбитражную группу.

Юргис Вильчинскас подтвердил информацию о том, что Украина сейчас назначила 4 из 5 своих кандидатов в арбитражную группу, ЕС до сих пор ждет назначения пятого украинского кандидата.

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В то же время, дипломат сообщил, что недавно завершилось назначения группы нейтральных арбитров.

"Оба списка, кроме украинского, официально согласованы. Список потенциальных арбитров, не представляют ни Украина, ни ЕС, также уже согласован сторонами" , - заявил он.

Как уточнили "Европейской правде" собеседники с украинской стороны, кандидатуры "нейтральных" арбитров находились на рассмотрении еще с прошлого года, но их утверждения по непонятным причинам затягивалось. На днях Киев передал ЕС свои предложения, с которыми сторона ЕС согласилась.

Таким образом, арбитражное разбирательство может начаться уже в ближайшее время (ориентировочно в июне).

Источник на Банковой заверил "Европейскую правду", что АП не будет блокировать начало рассмотрения из-за не назначения Киевом пятого потенциального арбитра.

Как сообщала ЕП Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем сообщила украинской стороне о намерении начать арбитражную процедуру против Украины; в раз несогласия Киева Брюссель обратится в ВТО.