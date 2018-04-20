Красный Крест планирует привезти в ближайшее время в Авдеевку Донецкой области 18 тонн питьевой воды, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена Фото: dan-news.info "По состоянию на утро 20.04 прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрено подачу воды из местного резервуара, запасов которого хватит на четыре дня", – отметили в ведомстве.Сообщается, что Международный комитет Красного Креста планирует привезти в ближайшее время в Авдеевку 18 тонн питьевой воды. Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 квітня 2018 р. В министерстве добавили, что возможность введения в Авдеевке чрезвычайной ситуации местного значения пока не рассматривается."Сегодня состоится совещание с участием представителей международных организаций по сопровождению сотрудников ДФС к/от предприятия как гарантии безопасности от обстрелов", – проинформировали в ведомстве. Сьогодні відбудеться нарада за участі представників міжнародних організацій щодо супроводу співробітників #ДФС до/з підприємства як гарантії безпеки від обстрілів. Можливість введення у #Авдіївка НС місцевого значення поки не розглядається. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 квітня 2018 р. 17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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