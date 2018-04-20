"Главный вопрос - чтобы каждую бумажку был одинаковым без отметок"

Министр Лилия Гриневич рассказала, что после того как школа примет всех первоклассников, которые живут по соседству, остальные свободных мест будут заполнять путем жеребьевки. По ее мнению, эта процедура будет касаться прежде только так называемых престижных школ.

"Жеребьевка будет решаться, кто попадет на свободные места. Какие могут быть критерии? Я назову базовые. Во-первых, жеребьевка должно происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос - чтобы каждую бумажку был одинаковым, без отметок и чтобы вытаскивала бумажки человек, который представляет родителей " , - рассказала Гриневич в эфире Радио НВ .

Она считает, что процесс жеребьевки должен транслироваться в интернете.

Гриневич также заявила, что не считает территориальный принцип приема в первые классы проявлением "крепостного права".

"Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить только один - и это необязательно штамп в паспорте " , - отметила Гриневич.