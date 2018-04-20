|Центр Берлина парализовало из-за бомбы Второй мировой войны
|20.04.2018 13:18
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близко главного вокзала в Берлине (Германия- ред.) нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает со ссылкой на DW.
Саперы должны обезвредить обнаруженную близко от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования в пятницу, 20 апреля, вокзал и близлежащие строения будут закрыты, а все посетители эвакуированы.
Власти города проведут эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы.
Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от
правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые
ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную
разведывательную службу Германии, а также частично министерство
транспорта.
Как сообщал , на строительной площадке близко от центрального
вокзала в Берлине обнаружили авиабомбу времён Второй мировой
войны.