близко главного вокзала в Берлине (Германия- ред.) нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

Саперы должны обезвредить обнаруженную близко от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования в пятницу, 20 апреля, вокзал и близлежащие строения будут закрыты, а все посетители эвакуированы.

Власти города проведут эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.

В частности, главный вокзал будет закрыт, начиная с 10 утра по местному времени.

Как сообщал , на строительной площадке близко от центрального вокзала в Берлине обнаружили авиабомбу времён Второй мировой войны.



В мае 2017 году около 50 тыс. человек эвакуировали в немецком Ганновере для того, чтобы специалисты обезвредили и вывезли пять бомб времен Второй мировой войны.

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