Автобусы, в которых находятся 16 украинцев, ранее удерживаемых боевиками "ЛНР", прибыли на подконтрольную украинскому правительству территорию, сообщает "Громадське". Первые автобусы с удерживаемыми ранее боевиками украинцами прибыли на подконтрольную украинскому правительству территорию Фото: hromadske.ua Украинский омбудсмен Валерия Лутковская в комментарии изданию сообщила, что до 15 человек, которых должны были передать боевикам, в последний момент отказались от обмена. "Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории", – пишет "Громадське"."Мы отдаем 16 человек, нам с украинской стороны отдают 75 человек. Почему разнятся с цифрой 99 (человек на обмен с украинской стороны, что предусматривалось ранее достигнутыми договоренностями)? Потому, что на момент достижения договоренности часть людей уже освободилась, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", – цитирует Луганский информационный центр представителя "ЛНР" Ольгу Кобцеву.Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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