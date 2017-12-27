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Представители террористической "ЛНР" передали 16 украинцев – СМИ
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27.12.2017 14:30
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Автобусы, в которых находятся 16 украинцев, ранее удерживаемых
боевиками "ЛНР", прибыли на подконтрольную украинскому
правительству территорию, сообщает "Громадське". Первые автобусы с
удерживаемыми ранее боевиками украинцами прибыли на подконтрольную
украинскому правительству территорию Фото: hromadske.ua Украинский
омбудсмен Валерия Лутковская в комментарии изданию сообщила, что до
15 человек, которых должны были передать боевикам, в последний
момент отказались от обмена. "Лутковская отметила, что каждого
из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного
Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине
территории", – пишет "Громадське"."Мы отдаем 16 человек, нам с
украинской стороны отдают 75 человек. Почему разнятся с цифрой 99
(человек на обмен с украинской стороны, что предусматривалось ранее
достигнутыми договоренностями)? Потому, что на момент достижения
договоренности часть людей уже освободилась, а часть людей
отказались от возвращения на территорию ЛНР", – цитирует Луганский
информационный центр представителя "ЛНР" Ольгу Кобцеву.Главарь
"ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен
удерживаемыми лицами между боевиками и украинской
стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на
74". Ориентировочное время – 13.00.Вечером 26 декабря
самолет с представителем Украины в гуманитарной подгруппе
трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, омбудсменом
Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства
обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали
встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По
предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00.
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