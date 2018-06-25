После чемпионата мира-2018 Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ДНР-ЛНР могут обострить ситуацию на Донбассе, но до масштабных операций дело вряд ли дойдет. При этом уже осень принесет новые опасности — Москва немного поменяет тактику и наряду с военным активнее будет использовать против Украины политический фактор давления.

Такое мнение высказал в интервью координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук

— За последнее время украинский президент Петр Порошенко провел два телефонных разговора с Владимиром Путиным. Это как-то отразится на ситуации на Донбассе? К чему эти разговоры с главным агрессором вообще?

— Смущает тот факт, что мы получили информацию об этих переговорах в общих чертах. Причем стороны не согласовали, что именно давать для широкой общественности. То есть мы не знаем нюансов. Возможно, были какие-то разговоры по поводу формата миротворческой миссии ООН.

При этом я не верю, что напрямую могут идти переговоры о том, что Кремль выводит войска – не вижу для этого никаких оснований. Тем более, нет никаких оснований думать, что переговоры в телефонном режиме могут завтра полностью изменить ситуацию и решить проблему. Здесь за четыре года все уже настолько завязано, а Москва все равно продолжает отрицать любое прямое участие в конфликте, чтобы можно было вот так просто решить эту проблему.

Возможно, речь идет о каких-то принципиальных моментах, и, как вариант, это разговор о той же миротворческой миссии.

Тем не менее даже то, что сообщает власть президента по поводу наших военнопленных и возможности их освободить– это серьезный показатель, поскольку мы понимаем, что судьба наших пленных зависит от доброй воли Кремля и его позиции, что бы нам ни рассказывали сказочники из ЛНР/ДНР. В этом плане у нас есть определенная надежда. Мы должны любыми способами добиваться того, чтобы наши ребята, наши соотечественники были на свободе. Это самое главное.

— А что может измениться на Донбассе после этих разговоров в военном плане? Ведь как происходит обычно – после каких-то заявлений Кремля боевики активизируют обстрелы и так далее.

— Не зная подробностей разговора, трудно судить о том, какой может быть формат. Я следую обычной логике, и с моей точки зрения вряд ли разговор — даже на таком высоком уровне — может как-то кардинально изменить ситуацию. Стратегия Кремля прослеживается, и здесь все понятно. Сейчас чемпионат мира по футболу в России — это период, когда идет временная деэскалация, хотя о полной тишине речи вообще нет. После этого (чемпионат заканчивается в середине июля, — «Апостроф») будет какой-то период эскалации. Но не до уровня масштабных действий российских оккупационных войск, а до уровня, который мы наблюдали с начала года и на протяжении прошлого года – это постоянные обстрелы и так далее.

Возможно, будет немного горячее в контексте миротворческой миссии. Мы видим, что Москва прямо стоит на своем: миротворческая задача может размещаться только вдоль линии разграничения, это VIP-охрана для наблюдателей ОБСЕ. То есть Москва ратует за такую миссию, которая не сможет ни на что повлиять на Донбассе. Позицию Киева и Запада мы тоже хорошо знаем – это взятие границы под контроль и всей территории ОРДЛО. Может быть какая-то эскалация в этом плане.

Но вполне бесспорно, что сейчас Москва делает ставку на внутренние факторы в Украине и на свои способности влиять на них. Очевидно, что осенью начнется их серьезная деятельность во время широкомасштабной предвыборной кампании в Украине. Здесь для Москвы открывается широкое поле для деятельности по дестабилизации ситуации внутри Украины.

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Их первая стратегическая линия – добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил, соответственно, тогда все проблемы Кремля вообще решаются. Они будут вести переговоры с лидерами той же президентской гонки. С теми из них, которых Москва считает договороспособными, и которые даже могут нами позиционироваться как вполне проукраинские и патриотические. Эти кандидаты постараются за какие-то дивиденды, путем какого-то торга получить лояльность к себе со стороны Кремля, а Москва будет добиваться каких-то целей по Донбассу.

Здесь цель Кремля очевидна – номинально оставить ОРДЛО в составе Украины, при этом повесить на Украину под видом реинтеграции и деоккупации Донбасса решение всех социальных проблем жителей оккупированных территорий и восстановление всей инфраструктуры. И при этом де-факто эти территории будут под управлением

Что касается тактической линии, то с осени будет наблюдаться продолжение дестабилизирующих действий. То есть в ходе предвыборной кампании мы можем ожидать активизации различных протестных акций, которые будут организовывать лидеры различных так называемых оппозиционных политических сил, блокирования Верховной Рады, Кабмина, госучреждений и так далее. И как раз на этом фоне у нас срабатывает «святая» тактика Москвы, которую мы наблюдали последние два года – поддерживать протестные акции, устраивать провокации, в том числе силовые, с тем, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

— В связи с этим, как вы думаете, не перейдет ли полностью Москва на политический механизм давления на Украину, ослабив или исключив военный?

— Москва будет активно использовать все возможные рычаги – осторожный, экономический, военный, в том числе в виде подрывной агентурной работы внутри Украины и работы на политическом поприще.

Сейчас ситуация немного упрощается для Москвы: если в 2014-2015 годах ярко выраженные пророссийские силы боялись какого-то давления, не проявляли особой активности, то в 2018 году пророссийские силы в полный рост проводят антиукраинскую деятельность под видом того, что они не против Украины, а против преступной власти, которую народ не любит.

В этом плане ситуация очень красиво складывается для Москвы, и они не будут отказываться от любого из возможных вариантов. То есть они не будут делать ставку на политический фактор, сворачивая при этом военный. Давление будет продолжаться по всем направлениям, только уже с удвоенной силой.

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