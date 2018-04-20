Представители Организации по запрещению химического оружия уже несколько дней пытаются попасть на место падения отравляющих бомб в Думе, но до сих пор им это не удалось сделать.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что российские военные и сирийские власти «намеренно» не допускают международных наблюдателей на место предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте и делают все, чтобы «задержать» и «не допустить» их поездку:, информирует svodka.net.

«Есть все основания верить, что они таким образом пытаются инсценировать собственное расследование того, что произошло в Думе и «прибраться» на местности, убрав свидетельства применения химического оружия», – подчеркнула она.

Представители Организации по запрещению химического оружия уже несколько дней пытаются попасть на место падения отравляющих бомб в Думе, но до сих пор им это не удалось сделать.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг объяснила это тем, что «в городе Дума активизировались остающиеся там непримиримые боевики». Якобы именно под их огонь в среду 18 апреля попали сотрудники Департамента ООН по безопасности, которые занимались оценкой ситуации и прорабатывали планы выезда группы ОЗХО к месту предполагаемой химатаки, – сказала она.

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США, Великобритания и Франция обвиняют власти Сирии в химатаке в Думе 7 апреля,и считают, что силы Асада и Россия покрывают сирийских военных и не дают экспертам проехать к предполагаемому месту химатаки. Дамаск и Москва утверждают, что химическая нападение была «постановкой», и обвиняют в ней гуманитарную организацию «Белые каски».

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