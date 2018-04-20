В пятницу, 20 апреля, следователи, которые занимаются делом о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, получили заключения всех генетических экспертиз. Об этом пишет РИА Новости.

После получения заключений экспертиз, правоохранители смогли идентифицировать всех людей, которые погибли в результате масштабного пожара.

По данным российских следователей, при пожаре в кемеровском ТРЦ погибли 60 человек, а не 64, о которых ранее сообщали в МЧС России.

Подобную корректировку в ведомстве сделали после того, как получили выводы всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре.

"Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", - доложила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, ранее по результатам опознания родственникам были выданы разрешения на захоронение 23 погибших.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети были обнародованы аудиозаписи звонков на линию "112" в день пожара в в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерово.

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