Российского актера Константина Кордо-Сысоева, известного по сериалам Литейный", "Ржавчика", "Гастролеры", "Чужой район", признали виновным в убийстве жены.

Его приговорили к 11 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам своей погибшей жены 1 миллион рублей, сообщает со ссылкой на .

Супруга актера была убита в апреле 2016-го года. Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности. После ряда экспертиз специалисты выяснили, что женщина скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того, преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде.

На тот момент задержания у артиста имелось алиби. Его запечатлели камеры видеонаблюдения у супермаркета, также его видели соседи гуляющим с собакой во дворе. Однако виновность Константина была доказана, передает .

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