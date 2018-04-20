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На полигоне «Широкий лан» произошел взрыв
20.04.2018 13:25
На полигоне «Широкий лан» произошел взрыв В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" 18 апреля произошло ЧП из-за несоблюдения техники пожарной безопасности.

В результате инцидента пострадал военнослужащий 28 отдельной механизированной бригады, передает пресс-служба бригады в Facebook.

«Несмотря на многочисленные инструктажи, предупреждения и приказы командования относительно строгого соблюдения мер пожарной безопасности, в результате неосторожного обращения со средствами отопления в одной из палаток на полигоне «Широкий Лан» произошел разрыв колена искрогасителя», — сказано в сообщении.

По информации местного сайта 0512, ранение получил офицер.

«Взрыв произошел в полевой палатке. Взорвалась печка «буржуйка», которой обогревались военнослужащие. В результате взрыва множественные осколочные ранения ног получил старший лейтенант одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Пострадавший госпитализирован в Николаевский военный госпиталь», — отмечает издание.

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