Министерство образования и науки подтвердило, что порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею. После того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки.

Об этом министр Лилия Гриневич рассказала в эфире .

По ее мнению, такая процедура будет в первую очередь касаться так называемых престижных школ.

«Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места. Какие могут быть критерии? Я назову базовые. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос — чтобы каждая бумажка была одинаковой без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, представляющий родителей», — рассказала Гриневич.

Она считает, что процесс жеребьевки должен транслироваться в интернете.

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Гриневич также заявила, что не считает территориальный принцип приема в первые классы проявлением «крепостного права».

«Мы прорабатываем с Минюстом очень большое количество документов, чтобы это не обязательно была регистрация в паспорте. У нас много переселенцев, военнослужащих, а также тех людей, которые поехали зарабатывать деньги в большой город и здесь живут, арендуя квартиру. И там есть около десятка возможных документов, но вы должны предоставить только лишь один — и это необязательно штамп в паспорте», — отметила Гриневич.

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