Пост главы Содружества наций, который сейчас занимает королева Великобритании Елизавета II, не является наследственным и не перейдет к ее сыну принцу Чарльзу автоматически после смерти королевы. Чарльз является первым в очереди на британский престол Фото: ЕРА 19 апреля британский правитель, открывая саммит, заявила, что ей "искренне хотелось бы", чтобы "однажды" принц Уэльский возглавил объединение независимых государств.Должность не является наследственной и не перейдет к принцу Чарльзу автоматически после смерти королевы.Ожидается, что лидеры стран Содружества одобрят кандидатуру сына Елизаветы II, но не известно, последует ли официальное заявление после совещания, отмечает ВВС.По словам дипломатического корреспондента ВВС Джеймса Ландейла, в ходе саммита высказывалось предположение, что позиция должна перейти к кому-нибудь из лидеров государств-членов.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее канадский коллега Джастин Трюдо заявили, что поддерживают кандидатуру принца Уэльского.Содружество наций является добровольным объединением, в которое входят 53 страны: Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун. До 1946 года оно называлось Британским содружеством.Роль главы Содружества наций символична. С 1949-го по 1952 год этот пост занимал отец нынешней королевы Великобритании Георг VI. После его смерти главой объединения стала Елизавета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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