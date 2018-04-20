Суд Одессы начал рассмотрение дела о стрельбе на автостоянке. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Киевского районного суда г. Одесса.

"Рассмотрение об избрании меры пресечения в отношении 13 подозреваемых в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины) будут рассматривать следственные судьи Иванчук В.Н. и М.М. Тонконоженко", - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие имело место 17 апреля 2018 года около 18 часов на территории автостоянки "ОО Защита Одесса", расположенной по ул. Люстдорфская дорога в г. Одессе. На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия. Во время указанных событий ранения получили трое мужчин. Все они госпитализированы. По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 13 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира