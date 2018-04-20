Согласно тем же заметкам, Трамп постоянно отвергал обвинения в том, что пользовался «услугами» проституток в Москве, о чем ранее сообщалось в «досье Стила» (составлено якобы экс-шпионом Британии Кристофером Стилом по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон)

Бывший директор ФБР утверждает, что документировал содержание своих встреч с президентом США, на которых иногда обсуждались далекие от политики дела

Американский президент Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным между прочего якобы обсуждал проституток из РФ. Об этом говорится в заметках экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет Голос Америки и вашингтонское издание The Hill

Ранее Минюст США передал Конгрессу отчеты Коми, где подробно задокументированы семь его встреч с Трампом с января по апрель 2017 года. Четыре отчета засекречены и частично отредактированы, остальные опубликованы.

В разговоре с Коми, который состоялся у Трампа в феврале 2017-го, хозяин Белого дома рассказал директору ФБР о том, что Путин заявлял, будто бы «самые красивые проститутки в мире» – в России.

Согласно тем же заметкам, Трамп постоянно отвергал обвинения в том, что пользовался «услугами» проституток в Москве, о чем ранее сообщалось в «досье Стила» (составлено якобы экс-шпионом Британии Кристофером Стилом по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон).

«По его словам, история с проститутками – полная чушь», – сообщил Коми и добавил, что сразу же после этого заявления Трамп вспомнил о разговоре с Путиным о российских путанах. Когда именно он состоялся, Коми не уточнил.

Напомним, ранее порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что получила деньги за молчание о сексе с Трампом более десяти лет назад.

Записки содержат также рассказы Коми о том, как Трамп призывал его быть более жестким с утечками из бюро, со смехом намекая, что лучший способ с ними бороться – «бросить журналистов на пару ночей за решетку», чтобы те «были более сговорчивыми и раскрыли свои источники».

Реагируя на появление записей Коми, Трамп написал в Twitter, что «охота не ведьм продолжается», и что эти заметки «четко демонстрируют – никакого сговора (с РФ) и препятствования правосудию» с его стороны не было. Более того, президент США обвинил экс-главу ФБР в разглашении секретной информации.

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