Украина в последние годы уделяет много внимания и средств на восстановление системы противовоздушной обороны, чтобы достойно противостоять возможным атакам российских военно-воздушных сил.

Об этом заявил воин 53-й бригады , волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает со ссылкой на .

"Система ПВО сейчас, наверное, в самом лучшем состоянии за все годы независимости. Вспомните недавние случаи, когда за один день системе ПВО удавалось сбивать по три безпилотника. Если мы видим такие маленькие самолетики, то бомбардировщики мы увидим еще когда они будут стартовать с аэродрома в Ростове", - считает он.

"В 2008 году одну женщину-связиста в августе начальник Генштаба тогда наградил за то, что она раскрыла планы России по наступлению в Грузии, и она получила орден Княгини Ольги. Она еще 8 августа подала информацию, что Россия наступает на Грузию", - подчеркнул ветеран АТО.

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